Swerve (SWRV) tokenomics

Swerve (SWRV) Informasjon SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded. Offisiell nettside: https://swerve.fi/ Kjøp SWRV nå!

Swerve (SWRV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Swerve (SWRV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.17K $ 36.17K $ 36.17K Total forsyning: $ 21.23M $ 21.23M $ 21.23M Sirkulerende forsyning: $ 18.52M $ 18.52M $ 18.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.47K $ 41.47K $ 41.47K All-time high: $ 39.04 $ 39.04 $ 39.04 All-Time Low: $ 0.00155757 $ 0.00155757 $ 0.00155757 Nåværende pris: $ 0.00195316 $ 0.00195316 $ 0.00195316 Lær mer om Swerve (SWRV) pris

Swerve (SWRV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Swerve (SWRV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWRV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWRV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWRVs tokenomics, kan du utforske SWRV tokenets livepris!

SWRV prisforutsigelse Vil du vite hvor SWRV kan være på vei? Vår SWRV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWRV tokenets prisforutsigelse nå!

