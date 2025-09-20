Swerve (SWRV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00226062 $ 0.00226062 $ 0.00226062 24 timer lav $ 0.00354125 $ 0.00354125 $ 0.00354125 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00226062$ 0.00226062 $ 0.00226062 24 timer høy $ 0.00354125$ 0.00354125 $ 0.00354125 All Time High $ 39.04$ 39.04 $ 39.04 Laveste pris $ 0.00226062$ 0.00226062 $ 0.00226062 Prisendring (1H) -4.19% Prisendring (1D) -16.44% Prisendring (7D) -57.54% Prisendring (7D) -57.54%

Swerve (SWRV) sanntidsprisen er $0.00247569. I løpet av de siste 24 timene har SWRV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00226062 og et toppnivå på $ 0.00354125, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWRV er $ 39.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.00226062.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWRV endret seg med -4.19% i løpet av den siste timen, -16.44% over 24 timer og -57.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Swerve (SWRV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.83K$ 45.83K $ 45.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.54K$ 52.54K $ 52.54K Opplagsforsyning 18.52M 18.52M 18.52M Total forsyning 21,230,110.1128234 21,230,110.1128234 21,230,110.1128234

Nåværende markedsverdi på Swerve er $ 45.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWRV er 18.52M, med en total tilgang på 21230110.1128234. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.54K.