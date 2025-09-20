Dagens Swerve livepris er 0.00247569 USD. Spor prisoppdateringer for SWRV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWRV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Swerve livepris er 0.00247569 USD. Spor prisoppdateringer for SWRV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWRV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SWRV

SWRV Prisinformasjon

SWRV Offisiell nettside

SWRV tokenomics

SWRV Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Swerve Logo

Swerve Pris (SWRV)

Ikke oppført

1 SWRV til USD livepris:

$0.0024747
$0.0024747$0.0024747
-16.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Swerve (SWRV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:15:30 (UTC+8)

Swerve (SWRV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00226062
$ 0.00226062$ 0.00226062
24 timer lav
$ 0.00354125
$ 0.00354125$ 0.00354125
24 timer høy

$ 0.00226062
$ 0.00226062$ 0.00226062

$ 0.00354125
$ 0.00354125$ 0.00354125

$ 39.04
$ 39.04$ 39.04

$ 0.00226062
$ 0.00226062$ 0.00226062

-4.19%

-16.44%

-57.54%

-57.54%

Swerve (SWRV) sanntidsprisen er $0.00247569. I løpet av de siste 24 timene har SWRV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00226062 og et toppnivå på $ 0.00354125, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWRV er $ 39.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.00226062.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWRV endret seg med -4.19% i løpet av den siste timen, -16.44% over 24 timer og -57.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Swerve (SWRV) Markedsinformasjon

$ 45.83K
$ 45.83K$ 45.83K

--
----

$ 52.54K
$ 52.54K$ 52.54K

18.52M
18.52M 18.52M

21,230,110.1128234
21,230,110.1128234 21,230,110.1128234

Nåværende markedsverdi på Swerve er $ 45.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWRV er 18.52M, med en total tilgang på 21230110.1128234. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.54K.

Swerve (SWRV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Swerve til USD ble $ -0.00048713127247261.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Swerve til USD ble $ -0.0015099626.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Swerve til USD ble $ -0.0013981204.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Swerve til USD ble $ -0.002340985404361599.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00048713127247261-16.44%
30 dager$ -0.0015099626-60.99%
60 dager$ -0.0013981204-56.47%
90 dager$ -0.002340985404361599-48.60%

Hva er Swerve (SWRV)

SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Swerve (SWRV) Ressurs

Offisiell nettside

Swerve Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Swerve (SWRV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Swerve (SWRV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Swerve.

Sjekk Swerveprisprognosen nå!

SWRV til lokale valutaer

Swerve (SWRV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Swerve (SWRV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWRV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Swerve (SWRV)

Hvor mye er Swerve (SWRV) verdt i dag?
Live SWRV prisen i USD er 0.00247569 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SWRV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SWRV til USD er $ 0.00247569. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Swerve?
Markedsverdien for SWRV er $ 45.83K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SWRV?
Den sirkulerende forsyningen av SWRV er 18.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWRV ?
SWRV oppnådde en ATH-pris på 39.04 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SWRV?
SWRV så en ATL-pris på 0.00226062 USD.
Hva er handelsvolumet til SWRV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWRV er -- USD.
Vil SWRV gå høyere i år?
SWRV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SWRV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:15:30 (UTC+8)

Swerve (SWRV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.