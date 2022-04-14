Sway Social (SWAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sway Social (SWAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sway Social (SWAY) Informasjon Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO. Offisiell nettside: https://clout.art/ Kjøp SWAY nå!

Sway Social (SWAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sway Social (SWAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.84K $ 50.84K $ 50.84K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 49.47M $ 49.47M $ 49.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 102.77K $ 102.77K $ 102.77K All-time high: $ 0.258453 $ 0.258453 $ 0.258453 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00102787 $ 0.00102787 $ 0.00102787 Lær mer om Sway Social (SWAY) pris

Sway Social (SWAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sway Social (SWAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWAYs tokenomics, kan du utforske SWAY tokenets livepris!

