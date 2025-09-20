Sway Social (SWAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00102731 $ 0.00102731 $ 0.00102731 24 timer lav $ 0.00105389 $ 0.00105389 $ 0.00105389 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00102731$ 0.00102731 $ 0.00102731 24 timer høy $ 0.00105389$ 0.00105389 $ 0.00105389 All Time High $ 0.258453$ 0.258453 $ 0.258453 Laveste pris $ 0.00085297$ 0.00085297 $ 0.00085297 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -1.16% Prisendring (7D) +6.40% Prisendring (7D) +6.40%

Sway Social (SWAY) sanntidsprisen er $0.00104099. I løpet av de siste 24 timene har SWAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00102731 og et toppnivå på $ 0.00105389, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWAY er $ 0.258453, mens den rekordlave prisen er $ 0.00085297.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWAY endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.16% over 24 timer og +6.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sway Social (SWAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.47K$ 51.47K $ 51.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 104.06K$ 104.06K $ 104.06K Opplagsforsyning 49.47M 49.47M 49.47M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sway Social er $ 51.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWAY er 49.47M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.06K.