SwapX (SWPX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SwapX (SWPX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SwapX (SWPX) Informasjon SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain. Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions. SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution. Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations. Offisiell nettside: https://swapx.fi/ Kjøp SWPX nå!

SwapX (SWPX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SwapX (SWPX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 823.51K $ 823.51K $ 823.51K Total forsyning: $ 95.46M $ 95.46M $ 95.46M Sirkulerende forsyning: $ 18.19M $ 18.19M $ 18.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M All-time high: $ 0.757704 $ 0.757704 $ 0.757704 All-Time Low: $ 0.04473649 $ 0.04473649 $ 0.04473649 Nåværende pris: $ 0.04530746 $ 0.04530746 $ 0.04530746 Lær mer om SwapX (SWPX) pris

SwapX (SWPX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SwapX (SWPX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWPX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWPX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWPXs tokenomics, kan du utforske SWPX tokenets livepris!

SWPX prisforutsigelse Vil du vite hvor SWPX kan være på vei? Vår SWPX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWPX tokenets prisforutsigelse nå!

