SwapX (SWPX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.051012 24 timer lav $ 0.052668 24 timer høy All Time High $ 0.757704 Laveste pris $ 0.04855514 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -3.02% Prisendring (7D) -12.93%

SwapX (SWPX) sanntidsprisen er $0.05104. I løpet av de siste 24 timene har SWPX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.051012 og et toppnivå på $ 0.052668, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWPX er $ 0.757704, mens den rekordlave prisen er $ 0.04855514.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWPX endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -3.02% over 24 timer og -12.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SwapX (SWPX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 929.21K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.87M Opplagsforsyning 18.21M Total forsyning 95,459,153.15312143

Nåværende markedsverdi på SwapX er $ 929.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWPX er 18.21M, med en total tilgang på 95459153.15312143. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.87M.