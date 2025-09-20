Dagens SwapX livepris er 0.05104 USD. Spor prisoppdateringer for SWPX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWPX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SwapX livepris er 0.05104 USD. Spor prisoppdateringer for SWPX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWPX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SwapX Pris (SWPX)

1 SWPX til USD livepris:

$0.05104
$0.05104
-3.00%1D
SwapX (SWPX) Live prisdiagram
SwapX (SWPX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.28%

-3.02%

-12.93%

-12.93%

SwapX (SWPX) sanntidsprisen er $0.05104. I løpet av de siste 24 timene har SWPX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.051012 og et toppnivå på $ 0.052668, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWPX er $ 0.757704, mens den rekordlave prisen er $ 0.04855514.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWPX endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -3.02% over 24 timer og -12.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SwapX (SWPX) Markedsinformasjon

--
----

18.21M
18.21M 18.21M

Nåværende markedsverdi på SwapX er $ 929.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWPX er 18.21M, med en total tilgang på 95459153.15312143. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.87M.

SwapX (SWPX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SwapX til USD ble $ -0.00159466980219239.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SwapX til USD ble $ -0.0173310811.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SwapX til USD ble $ -0.0034119321.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SwapX til USD ble $ -0.03912738078826757.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00159466980219239-3.02%
30 dager$ -0.0173310811-33.95%
60 dager$ -0.0034119321-6.68%
90 dager$ -0.03912738078826757-43.39%

Hva er SwapX (SWPX)

SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain. Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions. SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution. Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SwapX (SWPX) Ressurs

Offisiell nettside

SwapX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SwapX (SWPX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SwapX (SWPX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SwapX.

Sjekk SwapXprisprognosen nå!

SWPX til lokale valutaer

SwapX (SWPX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SwapX (SWPX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWPX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SwapX (SWPX)

Hvor mye er SwapX (SWPX) verdt i dag?
Live SWPX prisen i USD er 0.05104 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SWPX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SWPX til USD er $ 0.05104. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SwapX?
Markedsverdien for SWPX er $ 929.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SWPX?
Den sirkulerende forsyningen av SWPX er 18.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWPX ?
SWPX oppnådde en ATH-pris på 0.757704 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SWPX?
SWPX så en ATL-pris på 0.04855514 USD.
Hva er handelsvolumet til SWPX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWPX er -- USD.
Vil SWPX gå høyere i år?
SWPX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SWPX prisprognosen for en mer grundig analyse.
