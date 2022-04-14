Swapr (SWPR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Swapr (SWPR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Swapr (SWPR) Informasjon Swapr is a multi-chain automated market maker (AMM), deployed on Ethereum mainnet, xDai, and Arbitrum. Swapr is the first AMM to allow for adjustable swap fees through governance, as well as the first DAO deployed DeFi protocol on Ethereum; developed organically within the DXdao community. Offisiell nettside: https://swapr.eth.limo Kjøp SWPR nå!

Swapr (SWPR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Swapr (SWPR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 600.78K $ 600.78K $ 600.78K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 39.52M $ 39.52M $ 39.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M All-time high: $ 0.318784 $ 0.318784 $ 0.318784 All-Time Low: $ 0.00286569 $ 0.00286569 $ 0.00286569 Nåværende pris: $ 0.01520097 $ 0.01520097 $ 0.01520097 Lær mer om Swapr (SWPR) pris

Swapr (SWPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Swapr (SWPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWPR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWPRs tokenomics, kan du utforske SWPR tokenets livepris!

SWPR prisforutsigelse Vil du vite hvor SWPR kan være på vei? Vår SWPR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWPR tokenets prisforutsigelse nå!

