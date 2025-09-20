Swapr (SWPR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01600283 $ 0.01600283 $ 0.01600283 24 timer lav $ 0.01637294 $ 0.01637294 $ 0.01637294 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01600283$ 0.01600283 $ 0.01600283 24 timer høy $ 0.01637294$ 0.01637294 $ 0.01637294 All Time High $ 0.318784$ 0.318784 $ 0.318784 Laveste pris $ 0.00286569$ 0.00286569 $ 0.00286569 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.37% Prisendring (7D) -5.87% Prisendring (7D) -5.87%

Swapr (SWPR) sanntidsprisen er $0.01611016. I løpet av de siste 24 timene har SWPR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01600283 og et toppnivå på $ 0.01637294, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWPR er $ 0.318784, mens den rekordlave prisen er $ 0.00286569.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWPR endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.37% over 24 timer og -5.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Swapr (SWPR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 636.67K$ 636.67K $ 636.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Opplagsforsyning 39.52M 39.52M 39.52M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Swapr er $ 636.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWPR er 39.52M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.61M.