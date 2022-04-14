SWAGGY (SWAGGY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SWAGGY (SWAGGY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SWAGGY (SWAGGY) Informasjon Ah, SWAGGY, the Husky with more followers than some small countries have citizens. This isn't just any dog; SWAGGY is the canine equivalent of a rock star who decided to trade in his guitar for a blockchain. With over 7 million TikTok fans, SWAGGY has transcended mere pet stardom to become a digital icon, now venturing into the wild west of cryptocurrency with his very own memecoin on Solana. It's like if Lassie got into fintech. This memecoin, let's call it $SWAG, isn't just about making a quick buck (or should I say, bone?). It's about bringing the global community of dog lovers together on X, where they can bark about the latest trends, share adorable doggy pics, and discuss why their pets should be the next memecoin. It's a digital dog park where the currency is not just likes and treats but $SWAG tokens. Imagine this: You're scrolling through X, and instead of the usual political rants or cat memes, you're greeted by posts from SWAGGY enthusiasts discussing the merits of a Husky-led economy. It's a place where "ruff" translates to "bull run," and every time SWAGGY does something mildly impressive, like catching a frisbee or wearing a new bow tie, his token's value spikes. The genius of SWAGGY's memecoin isn't just in its adorable mascot but in its community. Here, every dog lover feels like they're part of something bigger than just their daily walk. They're part of a movement, a pack if you will, where the only thing more valuable than the memecoin is the shared love for our four-legged friends. So, if you're looking for investment advice (which I'm not qualified to give, but hey, humor me), consider this: SWAGGY isn't just a pet; he's a cultural phenomenon with a tail. And in the world of memecoins, that might just be the ultimate bull case. Remember, in this market, you've got to believe in the bark before you can see the bucks. Offisiell nettside: https://www.tiktok.com/@swagrman Kjøp SWAGGY nå!

SWAGGY (SWAGGY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SWAGGY (SWAGGY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.26K $ 9.26K $ 9.26K Total forsyning: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Sirkulerende forsyning: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.26K $ 9.26K $ 9.26K All-time high: $ 0.00958201 $ 0.00958201 $ 0.00958201 All-Time Low: $ 0.00000394 $ 0.00000394 $ 0.00000394 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SWAGGY (SWAGGY) pris

SWAGGY (SWAGGY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SWAGGY (SWAGGY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWAGGY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWAGGY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWAGGYs tokenomics, kan du utforske SWAGGY tokenets livepris!

