Suzaku Token pris i dag

Sanntids Suzaku Token (SUZ) pris i dag er $ 0.03567194, med en 2.90% endring de siste 24 timene. Nåværende SUZ til USD konverteringssats er $ 0.03567194 per SUZ.

Suzaku Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,040,175, med en sirkulerende forsyning på 29.11M SUZ. I løpet av de siste 24 timene SUZ har den blitt handlet mellom $ 0.03443638(laveste) og $ 0.03569871 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.204252, mens tidenes laveste notering var $ 0.03269998.

Kortsiktig har SUZ beveget seg +0.20% i løpet av den siste timen og -2.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Suzaku Token (SUZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Opplagsforsyning 29.11M 29.11M 29.11M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Suzaku Token er $ 1.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUZ er 29.11M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.57M.