sUSDa (SUSDA) Informasjon Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems. Offisiell nettside: https://www.avalonfinance.xyz/ Kjøp SUSDA nå!

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for sUSDa (SUSDA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 97.37M $ 97.37M $ 97.37M Total forsyning: $ 96.48M $ 96.48M $ 96.48M Sirkulerende forsyning: $ 96.48M $ 96.48M $ 96.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 97.37M $ 97.37M $ 97.37M All-time high: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 All-Time Low: $ 0.984449 $ 0.984449 $ 0.984449 Nåværende pris: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009

sUSDa (SUSDA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak sUSDa (SUSDA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUSDA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUSDA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUSDAs tokenomics, kan du utforske SUSDA tokenets livepris!

