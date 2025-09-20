Synthetix sUSD (SUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.961626 $ 0.961626 $ 0.961626 24 timer lav $ 0.975114 $ 0.975114 $ 0.975114 24 timer høy 24 timer lav $ 0.961626$ 0.961626 $ 0.961626 24 timer høy $ 0.975114$ 0.975114 $ 0.975114 All Time High $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Laveste pris $ 0.429697$ 0.429697 $ 0.429697 Prisendring (1H) +0.35% Prisendring (1D) +0.62% Prisendring (7D) +1.71% Prisendring (7D) +1.71%

Synthetix sUSD (SUSD) sanntidsprisen er $0.973968. I løpet av de siste 24 timene har SUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.961626 og et toppnivå på $ 0.975114, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUSD er $ 2.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.429697.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUSD endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, +0.62% over 24 timer og +1.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Synthetix sUSD (SUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.97M$ 46.97M $ 46.97M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.97M$ 46.97M $ 46.97M Opplagsforsyning 48.22M 48.22M 48.22M Total forsyning 48,221,524.95090902 48,221,524.95090902 48,221,524.95090902

Nåværende markedsverdi på Synthetix sUSD er $ 46.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUSD er 48.22M, med en total tilgang på 48221524.95090902. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.97M.