Mer om SUSD

SUSD Prisinformasjon

SUSD Offisiell nettside

SUSD tokenomics

SUSD Prisprognose

Synthetix sUSD Pris (SUSD)

1 SUSD til USD livepris:

$0.972357
$0.972357
+0.50%1D
USD
Synthetix sUSD (SUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:38:54 (UTC+8)

Synthetix sUSD (SUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.961626
24 timer lav
$ 0.975114
24 timer høy

$ 0.961626
$ 0.975114
$ 2.45
$ 0.429697
+0.35%

+0.62%

+1.71%

+1.71%

Synthetix sUSD (SUSD) sanntidsprisen er $0.973968. I løpet av de siste 24 timene har SUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.961626 og et toppnivå på $ 0.975114, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUSD er $ 2.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.429697.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUSD endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, +0.62% over 24 timer og +1.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Synthetix sUSD (SUSD) Markedsinformasjon

$ 46.97M
--
$ 46.97M
48.22M
48,221,524.95090902
Nåværende markedsverdi på Synthetix sUSD er $ 46.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUSD er 48.22M, med en total tilgang på 48221524.95090902. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.97M.

Synthetix sUSD (SUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Synthetix sUSD til USD ble $ +0.00601042.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Synthetix sUSD til USD ble $ -0.0227514054.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Synthetix sUSD til USD ble $ +0.1742066435.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Synthetix sUSD til USD ble $ +0.01660002702164.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00601042+0.62%
30 dager$ -0.0227514054-2.33%
60 dager$ +0.1742066435+17.89%
90 dager$ +0.01660002702164+1.73%

Hva er Synthetix sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

Synthetix sUSD (SUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Synthetix sUSD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Synthetix sUSD (SUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Synthetix sUSD (SUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Synthetix sUSD.

Sjekk Synthetix sUSDprisprognosen nå!

SUSD til lokale valutaer

Synthetix sUSD (SUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Synthetix sUSD (SUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Synthetix sUSD (SUSD)

Hvor mye er Synthetix sUSD (SUSD) verdt i dag?
Live SUSD prisen i USD er 0.973968 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUSD til USD er $ 0.973968. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Synthetix sUSD?
Markedsverdien for SUSD er $ 46.97M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUSD?
Den sirkulerende forsyningen av SUSD er 48.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUSD ?
SUSD oppnådde en ATH-pris på 2.45 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUSD?
SUSD så en ATL-pris på 0.429697 USD.
Hva er handelsvolumet til SUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUSD er -- USD.
Vil SUSD gå høyere i år?
SUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Synthetix sUSD (SUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.