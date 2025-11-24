SURREAL AI pris i dag

Sanntids SURREAL AI (SURREAL) pris i dag er --, med en 40.67% endring de siste 24 timene. Nåværende SURREAL til USD konverteringssats er -- per SURREAL.

SURREAL AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 98,187, med en sirkulerende forsyning på 999.95M SURREAL. I løpet av de siste 24 timene SURREAL har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SURREAL beveget seg -5.77% i løpet av den siste timen og +263.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SURREAL AI (SURREAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 98.19K$ 98.19K $ 98.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 98.19K$ 98.19K $ 98.19K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,947,317.781994 999,947,317.781994 999,947,317.781994

Nåværende markedsverdi på SURREAL AI er $ 98.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SURREAL er 999.95M, med en total tilgang på 999947317.781994. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.19K.