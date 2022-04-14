Surfing Coco (COCO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Surfing Coco (COCO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Surfing Coco (COCO) Informasjon On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality. Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom. Offisiell nettside: https://cococoin.wtf Kjøp COCO nå!

Surfing Coco (COCO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Surfing Coco (COCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.46K $ 11.46K $ 11.46K Total forsyning: $ 791.82M $ 791.82M $ 791.82M Sirkulerende forsyning: $ 791.82M $ 791.82M $ 791.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.46K $ 11.46K $ 11.46K All-time high: $ 0.00105063 $ 0.00105063 $ 0.00105063 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Surfing Coco (COCO) pris

Surfing Coco (COCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Surfing Coco (COCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COCO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COCOs tokenomics, kan du utforske COCO tokenets livepris!

COCO prisforutsigelse Vil du vite hvor COCO kan være på vei? Vår COCO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COCO tokenets prisforutsigelse nå!

