Surfing Coco (COCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00105063$ 0.00105063 $ 0.00105063 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.95% Prisendring (1D) +0.25% Prisendring (7D) +27.45% Prisendring (7D) +27.45%

Surfing Coco (COCO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COCO er $ 0.00105063, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COCO endret seg med +0.95% i løpet av den siste timen, +0.25% over 24 timer og +27.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Surfing Coco (COCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K Opplagsforsyning 791.82M 791.82M 791.82M Total forsyning 791,818,473.8635274 791,818,473.8635274 791,818,473.8635274

Nåværende markedsverdi på Surfing Coco er $ 11.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COCO er 791.82M, med en total tilgang på 791818473.8635274. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.49K.