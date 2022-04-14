SureRemit (RMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SureRemit (RMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SureRemit (RMT) Informasjon Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa. SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills. Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly. SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended. Token Info RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases. In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon. Offisiell nettside: https://sureremit.co/ Teknisk dokument: https://sureremit.co/white-paper/ Kjøp RMT nå!

SureRemit (RMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SureRemit (RMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 219.66K $ 219.66K $ 219.66K Total forsyning: $ 746.90M $ 746.90M $ 746.90M Sirkulerende forsyning: $ 746.90M $ 746.90M $ 746.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 219.66K $ 219.66K $ 219.66K All-time high: $ 0.03794555 $ 0.03794555 $ 0.03794555 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0002941 $ 0.0002941 $ 0.0002941 Lær mer om SureRemit (RMT) pris

SureRemit (RMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SureRemit (RMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RMTs tokenomics, kan du utforske RMT tokenets livepris!

RMT prisforutsigelse Vil du vite hvor RMT kan være på vei? Vår RMT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

