SureRemit (RMT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RMT er $ 0.03794555, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RMT endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -2.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på SureRemit er $ 239.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RMT er 746.90M, med en total tilgang på 746896620.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 239.99K.
I løpet av i dag er prisendringen på SureRemit til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SureRemit til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SureRemit til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SureRemit til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.01%
|30 dager
|$ 0
|+1.38%
|60 dager
|$ 0
|-25.35%
|90 dager
|$ 0
|--
Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa. SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills. Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly. SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended. 2. Token Info RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases. In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon.
