SupportFi AI (SFAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SupportFi AI (SFAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SupportFi AI (SFAI) Informasjon SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions. Offisiell nettside: https://supportfi.tech Teknisk dokument: https://support-finance-ai.gitbook.io/support-finance-ai-docs Kjøp SFAI nå!

SupportFi AI (SFAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SupportFi AI (SFAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.68K $ 6.68K $ 6.68K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.68K $ 6.68K $ 6.68K All-time high: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 All-Time Low: $ 0.00401378 $ 0.00401378 $ 0.00401378 Nåværende pris: $ 0.00667871 $ 0.00667871 $ 0.00667871 Lær mer om SupportFi AI (SFAI) pris

SupportFi AI (SFAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SupportFi AI (SFAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SFAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SFAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SFAIs tokenomics, kan du utforske SFAI tokenets livepris!

SFAI prisforutsigelse Vil du vite hvor SFAI kan være på vei? Vår SFAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SFAI tokenets prisforutsigelse nå!

