SupportFi AI (SFAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00719923 $ 0.00719923 $ 0.00719923 24 timer lav $ 0.00720326 $ 0.00720326 $ 0.00720326 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00719923$ 0.00719923 $ 0.00719923 24 timer høy $ 0.00720326$ 0.00720326 $ 0.00720326 All Time High $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 Laveste pris $ 0.00401378$ 0.00401378 $ 0.00401378 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) -7.64% Prisendring (7D) -7.64%

SupportFi AI (SFAI) sanntidsprisen er $0.00719923. I løpet av de siste 24 timene har SFAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00719923 og et toppnivå på $ 0.00720326, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFAI er $ 1.75, mens den rekordlave prisen er $ 0.00401378.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -7.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SupportFi AI (SFAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.20K$ 7.20K $ 7.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.20K$ 7.20K $ 7.20K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SupportFi AI er $ 7.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFAI er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.20K.