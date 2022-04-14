SuperWalk GRND (GRND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SuperWalk GRND (GRND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SuperWalk GRND (GRND) Informasjon SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app 'Proground' for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world. Offisiell nettside: https://superwalk.io

SuperWalk GRND (GRND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SuperWalk GRND (GRND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.55M $ 32.55M $ 32.55M Total forsyning: $ 987.52M $ 987.52M $ 987.52M Sirkulerende forsyning: $ 707.66M $ 707.66M $ 707.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.42M $ 45.42M $ 45.42M All-time high: $ 0.384843 $ 0.384843 $ 0.384843 All-Time Low: $ 0.03780593 $ 0.03780593 $ 0.03780593 Nåværende pris: $ 0.04601618 $ 0.04601618 $ 0.04601618 Lær mer om SuperWalk GRND (GRND) pris

SuperWalk GRND (GRND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SuperWalk GRND (GRND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

