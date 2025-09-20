SuperWalk GRND (GRND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04874705 $ 0.04874705 $ 0.04874705 24 timer lav $ 0.04974337 $ 0.04974337 $ 0.04974337 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04874705$ 0.04874705 $ 0.04874705 24 timer høy $ 0.04974337$ 0.04974337 $ 0.04974337 All Time High $ 0.384843$ 0.384843 $ 0.384843 Laveste pris $ 0.03780593$ 0.03780593 $ 0.03780593 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) -1.00% Prisendring (7D) +1.08% Prisendring (7D) +1.08%

SuperWalk GRND (GRND) sanntidsprisen er $0.0491644. I løpet av de siste 24 timene har GRND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04874705 og et toppnivå på $ 0.04974337, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRND er $ 0.384843, mens den rekordlave prisen er $ 0.03780593.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRND endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -1.00% over 24 timer og +1.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SuperWalk GRND (GRND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.79M$ 34.79M $ 34.79M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.55M$ 48.55M $ 48.55M Opplagsforsyning 707.66M 707.66M 707.66M Total forsyning 987,522,926.0 987,522,926.0 987,522,926.0

Nåværende markedsverdi på SuperWalk GRND er $ 34.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRND er 707.66M, med en total tilgang på 987522926.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.55M.