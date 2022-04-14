SuperFruits AI (SUPAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SuperFruits AI (SUPAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SuperFruits AI (SUPAI) Informasjon Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user. Offisiell nettside: https://www.superfruits.io

SuperFruits AI (SUPAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SuperFruits AI (SUPAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.24K Total forsyning: $ 999.68M Sirkulerende forsyning: $ 999.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.24K All-time high: $ 0.0047848 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

SuperFruits AI (SUPAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SuperFruits AI (SUPAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUPAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUPAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUPAIs tokenomics, kan du utforske SUPAI tokenets livepris!

