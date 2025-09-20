SuperFruits AI (SUPAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0047848$ 0.0047848 $ 0.0047848 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -0.48% Prisendring (7D) +4.10% Prisendring (7D) +4.10%

SuperFruits AI (SUPAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUPAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUPAI er $ 0.0047848, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUPAI endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.48% over 24 timer og +4.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SuperFruits AI (SUPAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K Opplagsforsyning 999.68M 999.68M 999.68M Total forsyning 999,676,701.847309 999,676,701.847309 999,676,701.847309

Nåværende markedsverdi på SuperFruits AI er $ 17.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUPAI er 999.68M, med en total tilgang på 999676701.847309. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.22K.