Super Suiyan (SUIYAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00207716$ 0.00207716 $ 0.00207716 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -7.70% Prisendring (7D) -15.84% Prisendring (7D) -15.84%

Super Suiyan (SUIYAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUIYAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUIYAN er $ 0.00207716, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUIYAN endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -7.70% over 24 timer og -15.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Super Suiyan (SUIYAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 489.97K$ 489.97K $ 489.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 495.69K$ 495.69K $ 495.69K Opplagsforsyning 9.88B 9.88B 9.88B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Super Suiyan er $ 489.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUIYAN er 9.88B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 495.69K.