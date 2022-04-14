Super President Trump 47 (TRUMP47) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Super President Trump 47 (TRUMP47), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Super President Trump 47 (TRUMP47) Informasjon Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater. Offisiell nettside: https://trump47sol.com/ Kjøp TRUMP47 nå!

Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Super President Trump 47 (TRUMP47), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.24K $ 13.24K $ 13.24K Total forsyning: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Sirkulerende forsyning: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.24K $ 13.24K $ 13.24K All-time high: $ 0.00410418 $ 0.00410418 $ 0.00410418 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Super President Trump 47 (TRUMP47) pris

Super President Trump 47 (TRUMP47) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Super President Trump 47 (TRUMP47) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRUMP47 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRUMP47 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRUMP47s tokenomics, kan du utforske TRUMP47 tokenets livepris!

TRUMP47 prisforutsigelse Vil du vite hvor TRUMP47 kan være på vei? Vår TRUMP47 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRUMP47 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!