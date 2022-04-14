Super Meme Fighter (SMF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Super Meme Fighter (SMF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Super Meme Fighter (SMF) Informasjon Since the earliest days of humanity, the spirit of competition has been at the heart of survival, progress, and evolution. It has driven people to innovate, conquer challenges, and rise above their limits. Today, that same unstoppable spirit has found a new battleground - Super Meme Fighter - where the world of memecoins collides with gaming for ultimate supremacy. This is not just a game. It's a movement. A revolution. We're on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It's more than entertainment - it's an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you're here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let's flip the gaming world together! 🚀 Offisiell nettside: https://supermemefighter.xyz

Super Meme Fighter (SMF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Super Meme Fighter (SMF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55.73K $ 55.73K $ 55.73K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 74.31K $ 74.31K $ 74.31K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Super Meme Fighter (SMF) pris

Super Meme Fighter (SMF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Super Meme Fighter (SMF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SMFs tokenomics, kan du utforske SMF tokenets livepris!

