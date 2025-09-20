Super Champs (CHAMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00488582 $ 0.00488582 $ 0.00488582 24 timer lav $ 0.0051289 $ 0.0051289 $ 0.0051289 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00488582$ 0.00488582 $ 0.00488582 24 timer høy $ 0.0051289$ 0.0051289 $ 0.0051289 All Time High $ 0.112798$ 0.112798 $ 0.112798 Laveste pris $ 0.00243986$ 0.00243986 $ 0.00243986 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -2.86% Prisendring (7D) +13.95% Prisendring (7D) +13.95%

Super Champs (CHAMP) sanntidsprisen er $0.00498026. I løpet av de siste 24 timene har CHAMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00488582 og et toppnivå på $ 0.0051289, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAMP er $ 0.112798, mens den rekordlave prisen er $ 0.00243986.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAMP endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -2.86% over 24 timer og +13.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Super Champs (CHAMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.98M$ 4.98M $ 4.98M Opplagsforsyning 905.26M 905.26M 905.26M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Super Champs er $ 4.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHAMP er 905.26M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.98M.