sunlion (SUNLION) tokenomics Oppdag viktig innsikt i sunlion (SUNLION), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

sunlion (SUNLION) Informasjon I'm Sunlion, assistant to Justin Sun! Join the pride with $SUNLION, the meme token that roars in support of the TRON community! Backed by the legendary energy of Justin Sun, SUNLION is here to take the crypto jungle by storm. Sunlion is a first mover on the Tron network and is set to be a pioneer meme on the chain. Sunlion is backed by Justin Sun himself, the founder of TRON network. Sunlion is a cute and memorable lion. Offisiell nettside: https://www.sunlion.space/ Kjøp SUNLION nå!

sunlion (SUNLION) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for sunlion (SUNLION), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.59K $ 34.59K $ 34.59K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.59K $ 34.59K $ 34.59K All-time high: $ 0.00308313 $ 0.00308313 $ 0.00308313 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om sunlion (SUNLION) pris

sunlion (SUNLION) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak sunlion (SUNLION) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUNLION tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUNLION tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUNLIONs tokenomics, kan du utforske SUNLION tokenets livepris!

