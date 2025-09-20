SUMI (SUMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01433132$ 0.01433132 $ 0.01433132 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -2.96% Prisendring (7D) -1.38% Prisendring (7D) -1.38%

SUMI (SUMI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUMI er $ 0.01433132, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUMI endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -2.96% over 24 timer og -1.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SUMI (SUMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K Opplagsforsyning 991.85M 991.85M 991.85M Total forsyning 991,847,227.7005209 991,847,227.7005209 991,847,227.7005209

Nåværende markedsverdi på SUMI er $ 23.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUMI er 991.85M, med en total tilgang på 991847227.7005209. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.74K.