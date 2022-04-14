suitard (STD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i suitard (STD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

suitard (STD) Informasjon Sui needs a memecoin of Culture. The suitard character is a mutated version of Mysten Labs’ SuiFrens NFT collection, blending composable water and blue themed animals with dank retardios and moggers. This crossover between multiple crypto cults opens up new user markets, exciting IP and direct-to-consumer (D2C) retail opportunities, which the $STD team plans to pursue as the builds the suitard brand. Offisiell nettside: https://www.suitard.com/ Teknisk dokument: https://x.com/retardSuitizen/status/1837631772680389084 Kjøp STD nå!

suitard (STD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for suitard (STD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K All-time high: $ 0.03978938 $ 0.03978938 $ 0.03978938 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00037506 $ 0.00037506 $ 0.00037506 Lær mer om suitard (STD) pris

suitard (STD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak suitard (STD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STDs tokenomics, kan du utforske STD tokenets livepris!

