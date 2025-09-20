suitard (STD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03978938$ 0.03978938 $ 0.03978938 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.24% Prisendring (7D) -5.33% Prisendring (7D) -5.33%

suitard (STD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STD er $ 0.03978938, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STD endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.24% over 24 timer og -5.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

suitard (STD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.11K$ 38.11K $ 38.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.11K$ 38.11K $ 38.11K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på suitard er $ 38.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STD er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.11K.