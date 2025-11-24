Suiswap pris i dag

Sanntids Suiswap (SSWP) pris i dag er $ 0.0000058, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SSWP til USD konverteringssats er $ 0.0000058 per SSWP.

Suiswap rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 57,973, med en sirkulerende forsyning på 10.00B SSWP. I løpet av de siste 24 timene SSWP har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00458571, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000178.

Kortsiktig har SSWP beveget seg -- i løpet av den siste timen og -4.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Suiswap (SSWP) Markedsinformasjon

