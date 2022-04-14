Suishicat (SUISHI) tokenomics
Suishicat (SUISHI) Informasjon
“Once upon a time, in a world where sushi and cats coexisted in blissful harmony, something magical happened. In the fast-paced universe of the Sui blockchain, a cosmic glitch sparked a fusion of epic proportions: out popped Suishicat.
As a memecoin on the Sui blockchain, Suishicat isn’t just about fun – we’re building a community around the playful spirit of Suishicats while driving awareness and adoption of the Sui blockchain. Our mission is to unite Sui lovers and spread the joy of crypto in a lighthearted and inclusive way.”
Suishicat (SUISHI) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Suishicat (SUISHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Suishicat (SUISHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Suishicat (SUISHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SUISHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SUISHI tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår SUISHIs tokenomics, kan du utforske SUISHI tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.