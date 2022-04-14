Suishicat (SUISHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Suishicat (SUISHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Suishicat (SUISHI) Informasjon “Once upon a time, in a world where sushi and cats coexisted in blissful harmony, something magical happened. In the fast-paced universe of the Sui blockchain, a cosmic glitch sparked a fusion of epic proportions: out popped Suishicat. As a memecoin on the Sui blockchain, Suishicat isn’t just about fun – we’re building a community around the playful spirit of Suishicats while driving awareness and adoption of the Sui blockchain. Our mission is to unite Sui lovers and spread the joy of crypto in a lighthearted and inclusive way.” Offisiell nettside: https://suishicat.com Kjøp SUISHI nå!

Suishicat (SUISHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Suishicat (SUISHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.01K $ 54.01K $ 54.01K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.01K $ 54.01K $ 54.01K All-time high: $ 0.00480234 $ 0.00480234 $ 0.00480234 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Suishicat (SUISHI) pris

Suishicat (SUISHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Suishicat (SUISHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUISHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUISHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUISHIs tokenomics, kan du utforske SUISHI tokenets livepris!

SUISHI prisforutsigelse Vil du vite hvor SUISHI kan være på vei? Vår SUISHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUISHI tokenets prisforutsigelse nå!

