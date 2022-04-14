Suirtle (SUIRTLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Suirtle (SUIRTLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Suirtle (SUIRTLE) Informasjon $SUIRTLE is a meme-based token native to the Sui blockchain, designed to blend internet culture with on-chain activity. The project aims to drive user engagement through community-driven growth, gamified experiences, and ecosystem integrations with platforms like Cetus. It leverages the speed and scalability of Sui to support seamless DeFi interactions while fostering a fun, accessible entry point into the broader crypto space. Offisiell nettside: https://www.suirtle.io/

Suirtle (SUIRTLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Suirtle (SUIRTLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.72K Total forsyning: $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.72K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Suirtle (SUIRTLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Suirtle (SUIRTLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUIRTLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUIRTLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUIRTLEs tokenomics, kan du utforske SUIRTLE tokenets livepris!

