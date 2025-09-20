Suilama (SUILAMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -10.28% Prisendring (7D) -0.44% Prisendring (7D) -0.44%

Suilama (SUILAMA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUILAMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUILAMA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUILAMA endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -10.28% over 24 timer og -0.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Suilama (SUILAMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.07K$ 43.07K $ 43.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.07K$ 43.07K $ 43.07K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Suilama er $ 43.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUILAMA er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.07K.