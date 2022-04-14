Suijak (SUIJAK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Suijak (SUIJAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Suijak (SUIJAK) Informasjon Suijak is a meme token inspired by the popular Wojak meme, which has become a significant part of internet culture. Unlike utility tokens that offer specific functionalities or services within a blockchain ecosystem, Suijak is purely a meme token. This means it doesn't provide any inherent utility or practical use cases beyond its value as a digital collectible and a symbol of community and cultural expression. The creation of Suijak taps into the widespread appeal of the Wojak meme, which is known for its humorous and often relatable depictions of various emotions and situations. By leveraging this meme, Suijak aims to build a community of enthusiasts who appreciate the humor and cultural significance of Wojak. The token serves as a fun and engaging way for people to participate in the crypto space without the complexities and technicalities associated with utility tokens. It embodies the spirit of internet memes, which are often created and shared for entertainment and social connection rather than practical purposes. As a meme token, Suijak's value is largely driven by its community and the collective enjoyment of its holders. This makes it a unique and interesting addition to the world of cryptocurrencies, where not all tokens need to have a utilitarian function to be valued and appreciated. Instead, Suijak celebrates the lighter side of the crypto world, offering a playful and accessible entry point for those who might be intimidated by more complex crypto projects. In essence, Suijak is a testament to the power of memes and community in the digital age, highlighting how cultural phenomena can influence and shape new forms of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, Suijak provides a way to engage with the crypto community through the shared language of memes, making it a distinctive and enjoyable part of the broader cryptocurrency landscape. Offisiell nettside: https://suijak.lol/ Kjøp SUIJAK nå!

Suijak (SUIJAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Suijak (SUIJAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 175.08K $ 175.08K $ 175.08K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 175.08K $ 175.08K $ 175.08K All-time high: $ 0.001134 $ 0.001134 $ 0.001134 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Suijak (SUIJAK) pris

Suijak (SUIJAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Suijak (SUIJAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUIJAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUIJAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUIJAKs tokenomics, kan du utforske SUIJAK tokenets livepris!

SUIJAK prisforutsigelse Vil du vite hvor SUIJAK kan være på vei? Vår SUIJAK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUIJAK tokenets prisforutsigelse nå!

