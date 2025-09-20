Dagens Suijak livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SUIJAK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUIJAK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Suijak livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SUIJAK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUIJAK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SUIJAK

SUIJAK Prisinformasjon

SUIJAK Offisiell nettside

SUIJAK tokenomics

SUIJAK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Suijak Logo

Suijak Pris (SUIJAK)

Ikke oppført

1 SUIJAK til USD livepris:

--
----
-7.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Suijak (SUIJAK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:52:30 (UTC+8)

Suijak (SUIJAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.001134
$ 0.001134$ 0.001134

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-7.10%

+5.42%

+5.42%

Suijak (SUIJAK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUIJAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUIJAK er $ 0.001134, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUIJAK endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, -7.10% over 24 timer og +5.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Suijak (SUIJAK) Markedsinformasjon

$ 183.28K
$ 183.28K$ 183.28K

--
----

$ 183.28K
$ 183.28K$ 183.28K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Suijak er $ 183.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUIJAK er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 183.28K.

Suijak (SUIJAK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Suijak til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Suijak til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Suijak til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Suijak til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-7.10%
30 dager$ 0+9.52%
60 dager$ 0-20.43%
90 dager$ 0--

Hva er Suijak (SUIJAK)

Suijak is a meme token inspired by the popular Wojak meme, which has become a significant part of internet culture. Unlike utility tokens that offer specific functionalities or services within a blockchain ecosystem, Suijak is purely a meme token. This means it doesn't provide any inherent utility or practical use cases beyond its value as a digital collectible and a symbol of community and cultural expression. The creation of Suijak taps into the widespread appeal of the Wojak meme, which is known for its humorous and often relatable depictions of various emotions and situations. By leveraging this meme, Suijak aims to build a community of enthusiasts who appreciate the humor and cultural significance of Wojak. The token serves as a fun and engaging way for people to participate in the crypto space without the complexities and technicalities associated with utility tokens. It embodies the spirit of internet memes, which are often created and shared for entertainment and social connection rather than practical purposes. As a meme token, Suijak's value is largely driven by its community and the collective enjoyment of its holders. This makes it a unique and interesting addition to the world of cryptocurrencies, where not all tokens need to have a utilitarian function to be valued and appreciated. Instead, Suijak celebrates the lighter side of the crypto world, offering a playful and accessible entry point for those who might be intimidated by more complex crypto projects. In essence, Suijak is a testament to the power of memes and community in the digital age, highlighting how cultural phenomena can influence and shape new forms of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, Suijak provides a way to engage with the crypto community through the shared language of memes, making it a distinctive and enjoyable part of the broader cryptocurrency landscape.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Suijak (SUIJAK) Ressurs

Offisiell nettside

Suijak Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Suijak (SUIJAK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Suijak (SUIJAK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Suijak.

Sjekk Suijakprisprognosen nå!

SUIJAK til lokale valutaer

Suijak (SUIJAK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Suijak (SUIJAK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUIJAK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Suijak (SUIJAK)

Hvor mye er Suijak (SUIJAK) verdt i dag?
Live SUIJAK prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUIJAK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUIJAK til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Suijak?
Markedsverdien for SUIJAK er $ 183.28K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUIJAK?
Den sirkulerende forsyningen av SUIJAK er 10.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUIJAK ?
SUIJAK oppnådde en ATH-pris på 0.001134 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUIJAK?
SUIJAK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SUIJAK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUIJAK er -- USD.
Vil SUIJAK gå høyere i år?
SUIJAK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUIJAK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:52:30 (UTC+8)

Suijak (SUIJAK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.