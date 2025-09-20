Suijak (SUIJAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.001134$ 0.001134 $ 0.001134 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.23% Prisendring (1D) -7.10% Prisendring (7D) +5.42% Prisendring (7D) +5.42%

Suijak (SUIJAK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUIJAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUIJAK er $ 0.001134, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUIJAK endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, -7.10% over 24 timer og +5.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Suijak (SUIJAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 183.28K$ 183.28K $ 183.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 183.28K$ 183.28K $ 183.28K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Suijak er $ 183.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUIJAK er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 183.28K.