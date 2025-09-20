SUIEET (SUIEET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000157 24 timer lav $ 0.0000017 24 timer høy All Time High $ 0.00010032 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -8.16% Prisendring (7D) -2.14%

SUIEET (SUIEET) sanntidsprisen er $0.00000157. I løpet av de siste 24 timene har SUIEET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000157 og et toppnivå på $ 0.0000017, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUIEET er $ 0.00010032, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUIEET endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -8.16% over 24 timer og -2.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SUIEET (SUIEET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.65K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.65K Opplagsforsyning 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SUIEET er $ 15.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUIEET er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.65K.