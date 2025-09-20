Dagens SUIEET livepris er 0.00000157 USD. Spor prisoppdateringer for SUIEET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUIEET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SUIEET livepris er 0.00000157 USD. Spor prisoppdateringer for SUIEET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUIEET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SUIEET

SUIEET Prisinformasjon

SUIEET Offisiell nettside

SUIEET tokenomics

SUIEET Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SUIEET Logo

SUIEET Pris (SUIEET)

Ikke oppført

1 SUIEET til USD livepris:

--
----
-8.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SUIEET (SUIEET) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:58:23 (UTC+8)

SUIEET (SUIEET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000157
$ 0.00000157$ 0.00000157
24 timer lav
$ 0.0000017
$ 0.0000017$ 0.0000017
24 timer høy

$ 0.00000157
$ 0.00000157$ 0.00000157

$ 0.0000017
$ 0.0000017$ 0.0000017

$ 0.00010032
$ 0.00010032$ 0.00010032

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-8.16%

-2.14%

-2.14%

SUIEET (SUIEET) sanntidsprisen er $0.00000157. I løpet av de siste 24 timene har SUIEET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000157 og et toppnivå på $ 0.0000017, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUIEET er $ 0.00010032, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUIEET endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -8.16% over 24 timer og -2.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SUIEET (SUIEET) Markedsinformasjon

$ 15.65K
$ 15.65K$ 15.65K

--
----

$ 15.65K
$ 15.65K$ 15.65K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SUIEET er $ 15.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUIEET er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.65K.

SUIEET (SUIEET) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SUIEET til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SUIEET til USD ble $ -0.0000001255.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SUIEET til USD ble $ -0.0000004723.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SUIEET til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-8.16%
30 dager$ -0.0000001255-7.99%
60 dager$ -0.0000004723-30.08%
90 dager$ 0--

Hva er SUIEET (SUIEET)

Suieet is a memecoin project built under the sui blockchain. Suieet intends to be the sweetest memecoin to ever come out of the Blue water chain. This is a pure meme project with major focus on global in real life community building as our major marketing strategy. The Suieet project aims to revolutionize not only the meme ecosystem on sui but also influence the memecoin culture on other blockchains as well.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SUIEET (SUIEET) Ressurs

Offisiell nettside

SUIEET Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SUIEET (SUIEET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SUIEET (SUIEET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SUIEET.

Sjekk SUIEETprisprognosen nå!

SUIEET til lokale valutaer

SUIEET (SUIEET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SUIEET (SUIEET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUIEET tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SUIEET (SUIEET)

Hvor mye er SUIEET (SUIEET) verdt i dag?
Live SUIEET prisen i USD er 0.00000157 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUIEET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUIEET til USD er $ 0.00000157. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SUIEET?
Markedsverdien for SUIEET er $ 15.65K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUIEET?
Den sirkulerende forsyningen av SUIEET er 10.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUIEET ?
SUIEET oppnådde en ATH-pris på 0.00010032 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUIEET?
SUIEET så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SUIEET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUIEET er -- USD.
Vil SUIEET gå høyere i år?
SUIEET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUIEET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:58:23 (UTC+8)

SUIEET (SUIEET) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.