SUIDeFAI by SuiAI (SUID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SUIDeFAI by SuiAI (SUID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Informasjon SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization.

DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield.

Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions. Offisiell nettside: https://suidef.ai Teknisk dokument: https://www.suidef.ai/assets/SUIDeFAI_Complete_Document.pdf Kjøp SUID nå!

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SUIDeFAI by SuiAI (SUID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.34K $ 8.34K $ 8.34K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.34K $ 8.34K $ 8.34K All-time high: $ 0.00174686 $ 0.00174686 $ 0.00174686 All-Time Low: $ 0.00000246 $ 0.00000246 $ 0.00000246 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SUIDeFAI by SuiAI (SUID) pris

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SUIDeFAI by SuiAI (SUID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUIDs tokenomics, kan du utforske SUID tokenets livepris!

SUID prisforutsigelse Vil du vite hvor SUID kan være på vei? Vår SUID prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUID tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!