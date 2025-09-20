SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001051 $ 0.00001051 $ 0.00001051 24 timer lav $ 0.00001147 $ 0.00001147 $ 0.00001147 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001051$ 0.00001051 $ 0.00001051 24 timer høy $ 0.00001147$ 0.00001147 $ 0.00001147 All Time High $ 0.00174686$ 0.00174686 $ 0.00174686 Laveste pris $ 0.00000246$ 0.00000246 $ 0.00000246 Prisendring (1H) +0.86% Prisendring (1D) -5.91% Prisendring (7D) -31.70% Prisendring (7D) -31.70%

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) sanntidsprisen er $0.00001066. I løpet av de siste 24 timene har SUID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001051 og et toppnivå på $ 0.00001147, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUID er $ 0.00174686, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUID endret seg med +0.86% i løpet av den siste timen, -5.91% over 24 timer og -31.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SUIDeFAI by SuiAI er $ 10.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUID er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.64K.