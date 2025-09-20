SUIDeFAI by SuiAI Pris (SUID)
+0.86%
-5.91%
-31.70%
-31.70%
SUIDeFAI by SuiAI (SUID) sanntidsprisen er $0.00001066. I løpet av de siste 24 timene har SUID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001051 og et toppnivå på $ 0.00001147, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUID er $ 0.00174686, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000246.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUID endret seg med +0.86% i løpet av den siste timen, -5.91% over 24 timer og -31.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på SUIDeFAI by SuiAI er $ 10.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUID er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.64K.
I løpet av i dag er prisendringen på SUIDeFAI by SuiAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SUIDeFAI by SuiAI til USD ble $ -0.0000044816.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SUIDeFAI by SuiAI til USD ble $ -0.0000078374.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SUIDeFAI by SuiAI til USD ble $ +0.000000929095476297762.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-5.91%
|30 dager
|$ -0.0000044816
|-42.04%
|60 dager
|$ -0.0000078374
|-73.52%
|90 dager
|$ +0.000000929095476297762
|+9.55%
SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: - AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization. - DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield. - Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.
