24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.01391738 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) -3.33% Prisendring (7D) -2.64%

Suicy the Seal (SUICY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUICY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUICY er $ 0.01391738, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUICY endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -3.33% over 24 timer og -2.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Suicy the Seal (SUICY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.28K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.28K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Suicy the Seal er $ 45.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUICY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.28K.