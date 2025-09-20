Suicune (HSUI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00353483 24 timer lav $ 0.00393198 24 timer høy All Time High $ 0.119137 Laveste pris $ 0.0014754 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -4.31% Prisendring (7D) -8.84%

Suicune (HSUI) sanntidsprisen er $0.00360726. I løpet av de siste 24 timene har HSUI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00353483 og et toppnivå på $ 0.00393198, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HSUI er $ 0.119137, mens den rekordlave prisen er $ 0.0014754.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HSUI endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -4.31% over 24 timer og -8.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Suicune (HSUI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 883.87K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 883.87K Opplagsforsyning 245.00M Total forsyning 245,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Suicune er $ 883.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HSUI er 245.00M, med en total tilgang på 245000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 883.87K.