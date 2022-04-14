Suiba Inu (SUIB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Suiba Inu (SUIB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Suiba Inu (SUIB) Informasjon Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more. The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters. Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency. Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. As Suiba continues to grow, it remains committed to delivering value to its community through innovative features, user empowerment, and constant development. Offisiell nettside: https://www.suibacoin.com/ Kjøp SUIB nå!

Suiba Inu (SUIB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Suiba Inu (SUIB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 121.10K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 121.10K All-time high: $ 0.00467352 All-Time Low: $ 0.00008589 Nåværende pris: $ 0.00012109 Lær mer om Suiba Inu (SUIB) pris

Suiba Inu (SUIB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Suiba Inu (SUIB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUIB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUIB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUIBs tokenomics, kan du utforske SUIB tokenets livepris!

SUIB prisforutsigelse Vil du vite hvor SUIB kan være på vei? Vår SUIB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUIB tokenets prisforutsigelse nå!

