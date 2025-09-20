Dagens Sui Universe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sui Universe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SU

SU Prisinformasjon

SU Offisiell nettside

SU tokenomics

SU Prisprognose

Sui Universe Pris (SU)

1 SU til USD livepris:

--
----
-2.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Sui Universe (SU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:13:50 (UTC+8)

Sui Universe (SU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-2.93%

-3.53%

-3.53%

Sui Universe (SU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SU endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og -3.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sui Universe (SU) Markedsinformasjon

$ 8.92K
$ 8.92K$ 8.92K

--
----

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

9.71B
9.71B 9.71B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sui Universe er $ 8.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SU er 9.71B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.19K.

Sui Universe (SU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Sui Universe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Sui Universe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Sui Universe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Sui Universe til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.93%
30 dager$ 0-21.53%
60 dager$ 0-76.35%
90 dager$ 0--

Hva er Sui Universe (SU)

Sui Universe is an innovative Web3 project designed to revolutionize the way communities interact and create within the blockchain ecosystem. Built on the Sui blockchain, the project merges cutting-edge technology, artistic expression, and community-driven initiatives to foster a vibrant, decentralized digital space. Core Vision Our mission is to build a thriving ecosystem where creativity meets technology, empowering individuals to express themselves, trade assets, and shape the future of decentralized communities. Sui Universe is designed to inspire innovation while nurturing a connected and inclusive environment.

Sui Universe (SU) Ressurs

Offisiell nettside

Sui Universe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sui Universe (SU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sui Universe (SU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sui Universe.

Sjekk Sui Universeprisprognosen nå!

SU til lokale valutaer

Sui Universe (SU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sui Universe (SU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Sui Universe (SU)

Hvor mye er Sui Universe (SU) verdt i dag?
Live SU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sui Universe?
Markedsverdien for SU er $ 8.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SU?
Den sirkulerende forsyningen av SU er 9.71B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSU ?
SU oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SU?
SU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SU er -- USD.
Vil SU gå høyere i år?
SU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:13:50 (UTC+8)

Sui Universe (SU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.