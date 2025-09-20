Sui Universe (SU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -2.93% Prisendring (7D) -3.53% Prisendring (7D) -3.53%

Sui Universe (SU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SU endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og -3.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sui Universe (SU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.92K$ 8.92K $ 8.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K Opplagsforsyning 9.71B 9.71B 9.71B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sui Universe er $ 8.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SU er 9.71B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.19K.