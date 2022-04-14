SUI TRUMP (SUITRUMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SUI TRUMP (SUITRUMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SUI TRUMP (SUITRUMP) Informasjon SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration. Offisiell nettside: https://sui-trump.com/ Teknisk dokument: https://cryptomischief.io/wp-content/uploads/SUITRUMP-FARM-PITCH-DECK.html Kjøp SUITRUMP nå!

SUI TRUMP (SUITRUMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SUI TRUMP (SUITRUMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M All-time high: $ 0.00143351 $ 0.00143351 $ 0.00143351 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014946 $ 0.00014946 $ 0.00014946 Lær mer om SUI TRUMP (SUITRUMP) pris

SUI TRUMP (SUITRUMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SUI TRUMP (SUITRUMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUITRUMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUITRUMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUITRUMPs tokenomics, kan du utforske SUITRUMP tokenets livepris!

SUITRUMP prisforutsigelse Vil du vite hvor SUITRUMP kan være på vei? Vår SUITRUMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUITRUMP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!