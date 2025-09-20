SUI TRUMP (SUITRUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00016829 24 timer høy $ 0.00018046 All Time High $ 0.00143351 Laveste pris $ 0.00001596 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -5.26% Prisendring (7D) -9.27%

SUI TRUMP (SUITRUMP) sanntidsprisen er $0.00016939. I løpet av de siste 24 timene har SUITRUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016829 og et toppnivå på $ 0.00018046, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUITRUMP er $ 0.00143351, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001596.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUITRUMP endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -5.26% over 24 timer og -9.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SUI TRUMP (SUITRUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.69M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.69M Opplagsforsyning 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SUI TRUMP er $ 1.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUITRUMP er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.69M.