SUI Plop (PLOP) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i SUI Plop (PLOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

SUI Plop (PLOP) Informasjon

The project aims to create and share memes that engage the community and promote the Suichain ecosystem. Inspired by the concept of Suichain as a 'drop of water,' we use this imagery to creatively represent and spread awareness of the ecosystem. Each meme serves as a unique expression of Suichain’s values, highlighting its importance and potential within the blockchain space. By leveraging this symbolic representation, we foster community involvement and generate interest in Suichain, helping to build a stronger, more connected network

Offisiell nettside:
https://plopsui.com/

SUI Plop (PLOP) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SUI Plop (PLOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 55.80K
Total forsyning:
$ 10.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 10.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 55.80K
All-time high:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
SUI Plop (PLOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak SUI Plop (PLOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PLOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PLOP tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PLOPs tokenomics, kan du utforske PLOP tokenets livepris!

PLOP prisforutsigelse

Vil du vite hvor PLOP kan være på vei? Vår PLOP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.