Sui Monster (SUIMON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001103 $ 0.00001103 $ 0.00001103 24 timer lav $ 0.00001208 $ 0.00001208 $ 0.00001208 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001103$ 0.00001103 $ 0.00001103 24 timer høy $ 0.00001208$ 0.00001208 $ 0.00001208 All Time High $ 0.00055927$ 0.00055927 $ 0.00055927 Laveste pris $ 0.00000161$ 0.00000161 $ 0.00000161 Prisendring (1H) -0.36% Prisendring (1D) -1.65% Prisendring (7D) +0.28% Prisendring (7D) +0.28%

Sui Monster (SUIMON) sanntidsprisen er $0.00001142. I løpet av de siste 24 timene har SUIMON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001103 og et toppnivå på $ 0.00001208, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUIMON er $ 0.00055927, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000161.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUIMON endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -1.65% over 24 timer og +0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sui Monster (SUIMON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 114.21K$ 114.21K $ 114.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 114.21K$ 114.21K $ 114.21K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sui Monster er $ 114.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUIMON er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.21K.