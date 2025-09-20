Dagens Sui Monster livepris er 0.00001142 USD. Spor prisoppdateringer for SUIMON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUIMON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sui Monster livepris er 0.00001142 USD. Spor prisoppdateringer for SUIMON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUIMON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SUIMON

SUIMON Prisinformasjon

SUIMON Offisiell nettside

SUIMON tokenomics

SUIMON Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Sui Monster Logo

Sui Monster Pris (SUIMON)

Ikke oppført

1 SUIMON til USD livepris:

--
----
-1.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Sui Monster (SUIMON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:52:16 (UTC+8)

Sui Monster (SUIMON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001103
$ 0.00001103$ 0.00001103
24 timer lav
$ 0.00001208
$ 0.00001208$ 0.00001208
24 timer høy

$ 0.00001103
$ 0.00001103$ 0.00001103

$ 0.00001208
$ 0.00001208$ 0.00001208

$ 0.00055927
$ 0.00055927$ 0.00055927

$ 0.00000161
$ 0.00000161$ 0.00000161

-0.36%

-1.65%

+0.28%

+0.28%

Sui Monster (SUIMON) sanntidsprisen er $0.00001142. I løpet av de siste 24 timene har SUIMON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001103 og et toppnivå på $ 0.00001208, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUIMON er $ 0.00055927, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000161.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUIMON endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -1.65% over 24 timer og +0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sui Monster (SUIMON) Markedsinformasjon

$ 114.21K
$ 114.21K$ 114.21K

--
----

$ 114.21K
$ 114.21K$ 114.21K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sui Monster er $ 114.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUIMON er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.21K.

Sui Monster (SUIMON) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Sui Monster til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Sui Monster til USD ble $ -0.0000008676.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Sui Monster til USD ble $ -0.0000041534.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Sui Monster til USD ble $ -0.000006280410883602017.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.65%
30 dager$ -0.0000008676-7.59%
60 dager$ -0.0000041534-36.37%
90 dager$ -0.000006280410883602017-35.48%

Hva er Sui Monster (SUIMON)

This is Sui Chain meme token. We developed it by discovering the future development potential of Suichain and the positive aspects of meme tokens. I think it would be better if SUIMON did its best to grow into the meme token representing Suichain and thereby revitalize Suichain's meme token market. We will contribute to the future development of SuiChain and create a good meme token market by maximizing the strengths of meme tokens.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Sui Monster (SUIMON) Ressurs

Offisiell nettside

Sui Monster Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sui Monster (SUIMON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sui Monster (SUIMON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sui Monster.

Sjekk Sui Monsterprisprognosen nå!

SUIMON til lokale valutaer

Sui Monster (SUIMON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sui Monster (SUIMON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUIMON tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Sui Monster (SUIMON)

Hvor mye er Sui Monster (SUIMON) verdt i dag?
Live SUIMON prisen i USD er 0.00001142 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUIMON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUIMON til USD er $ 0.00001142. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sui Monster?
Markedsverdien for SUIMON er $ 114.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUIMON?
Den sirkulerende forsyningen av SUIMON er 10.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUIMON ?
SUIMON oppnådde en ATH-pris på 0.00055927 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUIMON?
SUIMON så en ATL-pris på 0.00000161 USD.
Hva er handelsvolumet til SUIMON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUIMON er -- USD.
Vil SUIMON gå høyere i år?
SUIMON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUIMON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:52:16 (UTC+8)

Sui Monster (SUIMON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.