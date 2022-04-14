SUI Dog (SUIDOG) tokenomics
SUI Dog (SUIDOG) Informasjon
our project is about a beautiful dog that conquers the sui network. about the power of the community that supports the project, each drawing is handmade by the artist. we represent the main animal memes on the sui network, we work hard to make everyone in the cryptocommunity aware of us, the power of our community takeover is getting stronger every day. and our prekarsan meme dog will conquer the world.
SUI Dog (SUIDOG) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SUI Dog (SUIDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
SUI Dog (SUIDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak SUI Dog (SUIDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SUIDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SUIDOG tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår SUIDOGs tokenomics, kan du utforske SUIDOG tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.