SUI Desci Agents pris i dag

Sanntids SUI Desci Agents (DESCI) pris i dag er $ 0.00006499, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende DESCI til USD konverteringssats er $ 0.00006499 per DESCI.

SUI Desci Agents rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 38,674, med en sirkulerende forsyning på 623.85M DESCI. I løpet av de siste 24 timene DESCI har den blitt handlet mellom $ 0.00005895(laveste) og $ 0.00006601 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02488851, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005183.

Kortsiktig har DESCI beveget seg +8.32% i løpet av den siste timen og -30.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SUI Desci Agents (DESCI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.67K$ 38.67K $ 38.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.99K$ 61.99K $ 61.99K Opplagsforsyning 623.85M 623.85M 623.85M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

